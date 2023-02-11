Minik İbrahim’in yürekleri ısıtan mektubuna depremzede büyüklerinden duygu dolu cevap geldi

Bayburtlu minik İbrahim Biregen’in yardım kolisi ve içerisine koyduğu mektup Malatya’ya ulaştı. Yardım paketi içerisinden minik İbrahim’in mektubunu alan abi, ablaları İbrahim’in mektubuna kayıtsız kalamayarak cevap yazdılar. Mektupta kağıt bulamadığını, söyleyen depremzede yazdığı mektuba, "Kağıt bulamadığımız için çay kutusuna bu mektubu yazıyoruz. Bu kutularda sizin gönderdiklerinizdi zaten" notunu düştü.

Minik İbrahim’in duygu dolu sözlerine, depremzede büyüklerinin verdiği yanıt yürekleri buruktu. "Bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" sözlerinin yer aldığı mektubun devamında şu ifadeler yer aldı: "Merhaba İbrahim, mektubunu aldık. Soğukta üşüyen ellerimiz, senin mektubunla bir anda ısındı. Senin gibi güzel yürekli insanların olduğunu, yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bizi hiç tanımayan insanların hemen yardıma koştuğunu, biz yaşayalım diye ölümü göze alıp buralara kadar yetiştiğini, yetişemeyenlerin mektubunun yetiştiğini görmek bizi yaşatmaya yetti. Kağıt bulamadığımız için bu çay kutusuna yazdık mektubu. Bu kutularda sizin gönderdiklerinizdi zaten. Biz Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin Gövdeli köyündeyiz. Sizi çok seviyoruz, bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" mektubun son kısmına telefon numarasını yazan depremzede, yanına da ara notunu düşerek, İbrahim’den arama beklediğini belirtti.