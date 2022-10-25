Milli Eğitim Müdürü Güney köy okullarında incelemelerde bulundu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu, Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu ve Makbule Küçükçalık İlkokulunda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Demir ile birlikte önce Şehit Gürcan Yavuz İlkokulu akabinde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu ve Makbule Küçükçalık İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Öğrenci ve öğretmenlerin taleplerini dinledikten sonra yerel projeler ve Milli Eğitim Bakanlığının Öğrenci-Öğretmen Destek Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Güney öğrencilere başarılar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.