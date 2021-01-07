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Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
BAYBURT 07.01.2021, 08:30
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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde yapımına devam edilen yatırımlar ve 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.
Vali Epcim, ziyaretin ardından Milletvekili Battal ile Merkez İlçe Başkanı Kaya’ya teşekkür etti.Milletvekili Battal ile Başkan Kaya ise Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
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