banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?

Mevsimin ilk karla mücadele çalışması başladı

MEVSİMİN İLK KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI BAŞLADI

BAYBURT 08.11.2020, 10:04
2
Mevsimin ilk karla mücadele çalışması başladı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimleri kardan beyaza büründü. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Aydıntepe - Trabzon arasındaki Soğanlı Dağında kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bu güzergahta vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü güzergahta karda mahsur kalan bir kişi de İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası’na gitmek üzere aracıyla yola çıkan vatandaş, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkiinde kar nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçerek kurtarma çalışması yaptı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378