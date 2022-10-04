Meteorolojiden Bayburt için fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce Bayburt için fırtına uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, “Bayburt ilimizde bugün kuvvetli fırtına, ani yağış ve yer yer dolu yağışlarının olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, hortum ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu çerçevede, muhtemel can ve mal zararının önlenmesi veya azaltılması, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması uygun olacaktır” denildi.