Meteoroloji uyardı: Doğu Karadeniz’in yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor

Bayburt, Ordu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Artvin çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava şartlarının mevsim normallerine döneceği bildirilirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri başta olmak üzere Bayburt, Trabzon, Artvin, Rize ile Ordu ve Giresun’un yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor.

Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan yağan karla birlikte Bayburt Kop Kayak Merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi’nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.