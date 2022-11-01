Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri üretmeye devam ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Organize Sanayi Bölgesindeki Bayburt Terzi Konfeksiyon Fabrikasını ziyaret ederek Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileriyle sohbet eden Güney, üretimin ve istihdamın önemine vurgu yaparak hem çalışan hem de öğrenimlerine devam eden öğrencilere liseden mezun olduktan sonra üniversiteye devam etmeleri için telkinlerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilere başarılar dileyerek işletme sahibine de misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri haftada 1 veya 2 gün okulda teorik eğitim, 3 veya 4 gün işletmelerde pratik eğitim alıyor. OSB’ler mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek için önem arz ediyor. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin staj ve işbaşı eğitimlerini yapabilecekleri birçok kurumun bir arada olması, bu öğrencilerin uygulamaya dönük becerilerini geliştirmeleri için öğrencilere çeşitli fırsatlar sunuyor.