Meslek liseli gençler günlük ekmek üretimine devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığının ’81 İlde 100 Ekmek Fırını’ projesiyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan fırın atölyesi, depremin ardından taşımalı eğitime yönelik ekmek üretimini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Bayburt Valiliğinin himayesinde tüm imkanlarını seferber eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekmek atölyesinde depremzedeler için günlük 15 bin ekmek kapasitesiyle üretim yaparken üretilen ekmekler Bakanlık ve Valilik koordinesinde deprem bölgesine sevk edildi. Deprem yardım sürecinde 100 bin ekmek üretimiyle depremzedelere destek sağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 20 Şubat’tan itibaren taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve kendi öğrencileri için günlük 4 bin ekmek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Büyük acılar ve kayıplar yaşadığımız bu dönemde millî birlik ve beraberlik ruhu içinde bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Yaşanan elim afetten sonra depremden etkilenen bölgeye yapılan yardımlar için güzel yurdumun yurttaşlarına ve eğitim camiamıza bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koordinesinde biz de deprem bölgesi için mesai mefhumu gözetmeksizin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli başta olmak üzere tüm ekibimizle ve öğrencilerimizle birlikte depremzedeler için mücadele ettik. Ülkemizin bu zorlu süreçten çıkması için el ele, gönül gönüle mücadelemizi sürdürmeliyiz" diyerek hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.