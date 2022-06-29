Mersin’den öğrenciler Bayburt’u gezip görmek için geldiler

Mersin’in Aydıncık ilçesinden bir grup öğrenci, öğretmenleri ve velileri gözetiminde Bayburt’a geldi. Kamaş İlkokulu’ndan gelen grup Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Bayburt’un eğitim camiasının tanıdık simalarından merhum başöğretmen Seydi Vural’ın torunu ve Kamaş İlkokulu öğretmeni Gökhan Vural’ın başını çektiği grup, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nde Başkan Murat Okutmuş ve Bayburt basını ile bir araya geldi. Aydıncık’ın Bayburtlu Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan’ın vesile olduğu gezi ile ilgili öğrencilerine Bayburt’u tanıtacaklarını ifade eden Gökhan Vural, 5 gün boyunca Bayburt’un önemli noktalarını gezerek, öğrencilerine tanıtacaklarını belirtti.

BGC Başkanı Murat Okutmuş ise, ziyarette Bayburt basını ve Bayburt hakkında genel bilgi verdi. Bayburt’un Dede Korkut hikâyelerinin şekillendiği coğrafya olduğunu, tarihi mekânları ile çocuklara ilham kaynağı olacak bir yer olduğunu bildiren Okutmuş, misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Okul öğretmeni Gökhan Vural da, BGC Başkanı Murat Okutmuş’a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti. Murat Okutmuş ise, Kamaş İlkokulu kütüphanesine Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin kurucusu Gazeteci-Yazar Osman Okutmuş’un ‘Bayburtlu Celali’ adlı eserini hediye etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.