Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bayburt’ta

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bayburt’ta bir dizi ziyaretlerde bulunarak Memur-Sen Bayburt Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katıldı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bayburt’a gelen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Vali Cüneyt Epcim ile Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i makamlarında ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ilk olarak Vali Cüneyt Epcim’i makamında ziyaret etti. Beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul ve Memur-Sen’e bağlı sendika başkanlarıyla birlikte Vali Epcim’i ziyaret eden Yalçın, sendika faaliyetleri kapsamında il ziyaretlerinde bulunduğunu, Bayburt’taki kamu görevlilerinin il genelindeki talep ve beklentilerine yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.

Kamu görevlileri olarak sorunların çözümü konusunda örgütlenmeyi önemsediklerini ifade eden Yalçın, “Örgütlü güç olarak kamu yönetimi ile paydaş kültür içerisinde sosyal diyalog mekanizması ile sorunları konuşmayı ve tartışmayı son derece kıymetli buluyoruz. Zaten memur sendikacılarının toplu sözleşme muhalefeti ile sorunları çözme mekanizmasını kullandığı önemi kazanımlar elde ettiğimiz 6. dönem toplu sözleşmeden hemen sonra il ziyaretlerimiz kapsamında hem kazanımlarımızı anlatıp hem de kurum ziyaretleri ile mülki amirler ile bir araya gelerek sürece ilişkin sosyal diyaloğu işletmemiz sendikacılar açısından son derece kıymetli” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ise “Değerli genel başkanımızı ve kıymetli ekibini ilimizde misafir etmekten çok mutluyuz. Buraya kadar teşrif ederek bizlere nezaket ziyareti gerçekleştirdikleri kendilerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yalçın, Valilik ziyaretinin ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen’i makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Öğretmen Evi’nde düzenlenen Memur-Sen Bayburt Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılan Yalçın, sendika olarak ilk andan toplu sözleşme hakkı aldıkları döneme kadar çok ciddi emek ve gayret verdiklerini söyledi.

Yalçın, “Eylül ayında 18.313 yeni üye kaydı ile gücüne güç katan Memur-Sen olarak Ekim’de de 25.000 yeni üye hedefiyle sahadayız. Çalışmalarımız sürüyor. Divan toplantılarımızla teşkilat çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.