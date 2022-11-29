’Madde Bağımlılığı’ konusunda söz Bayburt Üniversitesi gençlerindeydi

Bayburt Üniversitesi Sağlık Olsun Öğrenci Topluluğu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun birlikte düzenledikleri "Söz Gençlerde" isimli söyleşi programında madde bağımlılığı alanında uzman isimler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Fuat Sezgin Konferans Salonundaki söyleşi programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ‘Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam’ kategorisine katkı sunmak amacıyla tasarlandı. Program hakkında bilgi paylaşan Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Fatma Aydın, "Programımızın isminden de anlaşılacağı üzere bugün söz gençlerde. 2030 Birleşmiş Milletler gündemi tüm hükümetler arası organizasyonların, sivil toplumun, kamu kurum ve kuruluşlarının harekete geçmesini ve ortak eylemle sorunlara çözüm üretmesini beklerken, en büyük beklentinin gençlerden olduğu aşikar. Bu programı düzenleme amacımız, bağımlılık gibi bir küresel halk sağlığı problemi konusunda öğrencilerimizin merak ettiği soruları alanında uzman kişiler tarafından cevaplanmasıdır." dedi.

Söyleşide Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Umut İrfan Üçel, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden Narkorehberler Ümit Akıllı, Şenol Çimiz, Elif Nezir Çebi, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünden Psikiyatri Uzmanı Dr. Yalçın Kırmızıoğlu ve Psikolog Osman Özcan, bağımlılık üzerine tüm meraklara açıklık getirdi.

Program sonunda davetli konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge takdimi sonrasında Eğitim Fakültesi bahçesinde "Sağlık Olsun Topluluğu ile Yürüyelim Nefese, Bir Balon Umut Olsun Herkese" sloganıyla "Bağımlı Olma, Özgür Ol" mesajını iletmek üzere gökyüzüne balon bırakıldı. Programa Bayburt Vali Yardımcısı Vekili Hakan Kara, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nesrin Ecem Bayram, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.