Liseliler futbol turnuvasının finaline süper lig maçına çıkar gibi çıktılar o anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu

Bayburt’ta liseler arası düzenlenen futbol turnuvası finali renkli görüntülere sahne oldu.

Profesyonel lig maçı gibi düzenlenen final maçında lisanslı hakemler, sağlıkçılar sahada yerini alırken takımını destekleyen okul öğrencileri de sahanın etrafında maçı izleyerek arkadaşlarına destek vermek amaçlı tezahüratlarda bulundular. Maç süresince desteklerini bir an olsun esirgemeyen okul yöneticileri ve öğretmenleri de yedek kulübesinde yerlerini alarak yer yer taktikler vererek, tezahüratlar ederek maç bitimine kadar desteklerini sürdürdüler.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin karşı karşıya geleceği mücadele öncesi Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri maç öncesi sürpriz yaparak okul takımına kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltıda bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, bir güzel karnını doyurduktan sonra Bayburt’taki bir yolcu firmasına ait 41 kişilik otobüsün okul önüne gelmesiyle öğrenciler öğretmenleri gözetiminde otobüse bindirildi. Okul önünden takım otobüsüne binen öğrencilere takım kaptanı Avni Güler maç öncesi motivasyon konuşması yaptı. Güler, arkadaşlarına güvendiğini belirterek, maçta ellerinden geleni yapmalarını ve maçı kazanmalarını söyledi. Şarkılarla eğlenerek Genç Osman Stadyumu’na getirilen öğrencileri stadyum önünde bekleyen okulun diğer öğrencileri, arkadaşlarını maçın oynanacağı semt sahası önünde alkışlarla karşılayarak destek verdiler.

Kendileri için temiz bir şekilde hazırlanan formaları giymek için soyunma odasına geçen öğrencilere eşlik eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni aynı zamanda takımın teknik direktörü olan Ümit Ziypak da maç öncesi bir konuşma yaparak, öğrencilere güven veren açıklamalarda bulundu. Maçın oynanacağı semt sahasına gelen öğrencilerin TFF lisanslı hakemlerce son kontrolleri yapıldı. Maç öncesi iki takımın kaptanları da centilmenlikte bulunarak birbirlerine başarılar dileyip, sarıldılar. Yazı-tura atımının ardından her iki takıma da başarılar dileyen hakemin ilk düdüğüyle maç başladı.

Kırmızı kart görüp 10 kişi kaldılar 4 golle rakiplerini yendiler

Her iki takımın öğrencilerinin de iyi bir mücadele sergilediği maçta Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 15’inci dakikada ilk gole ulaşan taraf oldu. Ufak çaplı sakatlıkların yaşandığı maçta saha kenarında bulunan sağlıkçılar öğrencilere müdahale ettikten sonra maç kaldığı yerden devam etti. Maçın ilk yarısında şanssız bir an yaşayan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 25’nci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 10 kişiyle maça devam eden Bayburt Mesleki ve Anadolu Lisesi, 4-1 skorla rakibi Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yenerek ikinciliğe adını yazdırdı. Maç sonu takımdaki arkadaşlarına destek veren diğer öğrenciler takımdaki arkadaşlarıyla coşkulu bir şekilde galibiyeti kutlayarak arkadaşlarını tebrik ettiler.

Öte yandan öğrencilerin keyifli dakikalar yaşadığı ve doyasıya eğlendiği futbol turnuvasında Bayburt Lisesi 7 puanla birinci, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 5 puanla ikinci, Milli İrade Anadolu Lisesi ise 4 puanla üçüncü oldu.