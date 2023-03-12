Lise öğrencileri, depremzedeler için soba üretiyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye genelinde başlatılan yardım seferberliği aralıksız sürüyor.

Depremzedelere bir destek de Bayburt Meslek Teknik Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden geldi. Okulun Metal Teknolojisi ve Tesisat Teknolojileri İklimlendirme Alanında eğitim gören öğrenciler, depremzedeler için odun sobası üretmeye başladı.

Bayburt Meslek Teknik Lisesi Metal Atölyesinde üretilen sac sobalar depremzedeler tarafından çadırlarda kullanılmak üzere deprem bölgesine gönderiliyor.

Depremin olduğu ilk günden beri öğretmenleri gözetiminde çadır sobaları yapan öğrenciler ise 400 sobayı üretmeyi başardılar. Bayburt Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Rikap Cemil Kurt, metal teknoloji bölümü öğrencilerinin teknisyenlerle birlikte 400 soba ürettiğini belirterek, üretimin devam edeceğini bildirdi. Ellerinden gelen bütün çabayla çalıştıklarını ifade eden Kurt, "Milli Eğitim Bakanlığımızın emirleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde okulumuzda deprem bölgesindeki kardeşlerimize gönderilmek üzere fırınımızda 150 bin ekmek ürettik. Metal teknoloji bölümünde ise öğrencilerimiz ve teknisyenlerimizle beraber şu ana kadar 400 soba ürettik, üretime de devam ediyoruz. İnşallah kardeşlerimiz sıcak bir ortamda bizim sobalarımızla ısınacaklar. Elimizde olan bütün çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerimiz gündüz, teknisyenlerimiz ise gece saatlerine kadar çalışıyor" dedi.