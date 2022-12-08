Lastikçilerde kış mesaisi

Hava sıcaklıklarının düştüğü ve soğukların iyiden iyiye hissedildiği Bayburt’ta, sürücüler kışlık lastik taktırmak için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Kış mevsiminin ağır geçtiği Bayburt’ta, vatandaşlar erkenden önlem alarak, aniden yağacak olan kar karşısında mağdur olmamak için kışlık lastiklerini taktırmaya başladılar. Kar yağışı öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanırken esnaf ise vatandaşları mağdur etmemek için yoğun mesai harcıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından vatandaşların dükkanda yoğunluk oluşturduğunu bildiren esnaf Mehmet Asan, "Havaların soğumasıyla birlikte lastik değişimlerimiz başlamıştır, bir hayli yoğunluk oldu. Biz de bu yoğunluğu azaltmak için güçlü bir şekilde 7/24 çalışıyoruz, insanların mağdur olmamasını istiyoruz, mağduriyetlerini gidermeye gayret ediyoruz. Bundan sonrasında da işlerimiz devam edecek gibi" ifadelerini kullandı.

Lastik değişim fiyatları 130 liradan başlıyor 200 liraya kadar çıkıyor

Lastik değişim fiyatlarının aracın ve jantın modeline göre değişim gösterdiğini belirten Asan, küçük araçlarda fiyatların 130 ile 150 lira arasında olduğunu, büyük araçlarda ise lastik değişim fiyatının 150 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıktığını söyledi.

Sürücülerin kar yağdıktan sonra mağdur olmaması için uyarıda bulunan Asan, "Şu an yoğun olarak çalışıyoruz ama bir anda kar yağarsa işin rengi değişir. Araçlar yolda kalabilir ya da yoğunluğa göre hemen değişim yapamayız bir kaç gün sürücüler karda kışta bekleyebilir. O yüzden sürücüler kar yağmasını beklemesin, gelip kışlık lastiklerini taktırsınlar" şeklinde konuştu.