banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Kuzey Irak’ta vefat eden asker Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta vefat eden Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan, baba ocağı Nişantaşı köyünde toprağa verildi.

BAYBURT 07.07.2021, 21:21
Kuzey Irak’ta vefat eden asker Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta vefat eden Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan, baba ocağı Nişantaşı köyünde toprağa verildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 25. dönem Milletvekili Ali İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Babacan, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, askeri erkan ve vatandaşlarımızın katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Uzm. Onb. Mustafa Çalışkan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Belediye Başkanı Pekmezci, Mustafa Çalışkan’ın güçlükle ayakta duran babası Said Çalışkan’a taziyelerini bildirerek bütün yakınlarına başsağlığı diledi.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu