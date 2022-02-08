Kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 7 ilde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda; “Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, Erzurum’un batı kesimlerinde Çarşamba sabah saatlerinden itibaren, bölge genelinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.