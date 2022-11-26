Kurumlar arasında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası tamamlandı

29 Ekim’de başlayan ve Bayburt’taki kurumlar arasında yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu arasındaki 3. lük maçında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü setlerde rakibine 3-2 üstünlük kurarak turnuvayı üçüncü tamamladı. Final müsabakasında karşılaşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu 3-1 ile geçerek Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası’nda şampiyon oldu. Final mücadelelerinin ardından düzenlenen kupa merasiminde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Turnuvayı üçüncü tamamlayan öğretmenler, bu tür organizasyonların hem kurum içi hem de kurumlar arasındaki sosyalleşmeyi ve işbirliğini teşvik ettiğini belirterek kazandıkları kupayı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tüm öğretmenlere hediye ettiklerini ifade ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve ekibine teşekkürlerini iletti. Ayrıca öğretmenlerin turnuva boyunca göstermiş oldukları performansı ve özveriyi takdir ederek 24 Kasım’da eğitim camiamıza çifte mutluluk yaşattıkları için Milli Eğitim Müdürlüğünü en güzel şekilde temsil eden öğretmenlerimize teşekkür etti.