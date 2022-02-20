Kurtuluşun yıl dönümünde Bayburt, şühedaya yürüdü

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kop Dağı’nda Şehitlere Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında Doğu ve Karadeniz hattı üzerindeki stratejik konumu nedeniyle bölgeyi ele geçirmek isteyen Rus kuvvetlerine karşı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa idaresindeki Türk birliklerinin Kop Dağlarındaki destanlaşan müdafaasında şehit olan Mehmetçikler düzenlenen saygı yürüyüşü ile anıldı.

Toplumun her kesiminden yüzlerce vatandaşı buluşturan anlamlı etkinlikte şehitler için dua edilip Kop Şehitleri Abidesi’ne çelenk bırakıldı.

Yürüyüş öncesi vatandaşlara üzerinde ay yıldız motifli kırmızı atkı ve bereler dağıtıldı. Yürüyüşe katılanlarca uzunluğu 200 metre olan Türk Bayrağı 1 kilometrelik güzergâh boyunca omuzlarda taşındı. Bayrak ve flamalar eşliğinde yürüyen korteje atlı birlikleri temsilen cirit oyuncuları öncülük etti.

Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci’nin yer aldığı kortej bölgedeki Kop Geçidi’nin zirve noktasında yer alan şehitliğe kadar yürüdü. Alanda düzenlenen törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe katılan askeri birliklerin Komando Andı alanda bulunanlarca gururla izlendi.

Vali Cüneyt Epcim burada gök kubbe şahitliğinde Kop Dağı Müdafaasını gerçekleştirenlerin manevi huzurunda olduklarını söyledi. Türk tarihi içerisinde bundan sonra daha çok anılacak bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Vali Epcim, Kop Dağı Müdafaasının sadece bizler açısından değil dünya tarihi açısından da mühim bir olay olduğunu kaydetti.

Vali Epcim, savaş yıllarında Rus birliklerini komuta eden General Nikolai Yudenich’in “Artık önümüzde Türk Ordusu diye bir şey kalmamıştır. Çar’ın emri gereğince Haziran’da İstanbul önlerinde olacağız.” söylemlerini anımsatarak, “6 ayda İstanbul’un işgali edilmesinin planını yapıyorlardı. Bu manda Kop Dağları’nda yapılan mücadele ve müdafaa savunması ile buna engel olundu. Burada öyle bir birliktelik, vatan aşkı ortaya konuldu ki; özellikle Bayburt halkı başta olmak üzere yöre insanı burada ordusuyla, devletiyle ve milletiyle bir oldu. Kop Dağlarını geçilmez kıldı.” diye konuştu.

Kop Müdafaasına katılanları hayır ve rahmetle yad ettiklerini kaydeden Vali Epcim, şöyle devam etti: “Kahraman Bayburtluların, kahramanlık duygularının atalarından geldiğini, işte burası da bir şehitler tepesi, bu şehitler tepesinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını görüyor ve memnun oluyoruz.”

Vali Epcim, etkinliğin geçmişte yaşananları gelecek nesillere aktarma noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek katılımcılara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise 1916 Şubat’ında Erzurum’un Ruslar tarafından işgal edilmesiyle düşman birliklerinin İstanbul’a ilerlemeyi hedeflediklerini bildirdi. Rus birliklerinin bu ümitle Bayburt’a doğru harekete geçtiklerini aktaran Başkan Pekmezci, “Onlar Erzurum ile Trabzon arasındaki bu Kop Dağları’nın hesabını iyi yapamadılar. Mart 1916’da başlayan, Temmuz 1916’ya kadar süren kanlı bir çarpışmanın içinde kendilerini buldular. Kop Dağları’nda oluk oluk kan aktı. Burada cesetlerden kaleler yapıldı.” şeklinde konuştu.

Kop Dağları’nın acıların en büyüğünün yaşandığı yerlerden biri olduğunu dile getiren Başkan Pekmezci, “Burada insanlarımız bu dağlara can vermişler, kan vermişler. Düşman Kop Dağları’nda, Erzincan ve Trabzon’la birlikte yaklaşık 40 bin kayıp vermişler. Bizim 9 binden fazla şehidimiz 15 binden fazla yaralımız var. Bunlar gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz önemli hadiseler. Bugün burada bizlere bu cennet vatanı emanet edenleri, Aziz Ordumuzu, kahraman hemşerilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kop Şehitleri Abidesi’nde yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ne Vali Cüneyt Epcim, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdür Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kamu kurumlarının amileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.