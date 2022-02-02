Kurtuluşun 104’ncü yıl dönümü heyecanı İstanbul’da paylaşılacak

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ile yönetim kurulu üyeleri Vali Cüneyt Epcim ile bir araya gelerek Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü etkinliklerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı ile hemşeri derneklerinin katkılarıyla yapılacak kutlamalar 26 Şubat’ta İstanbul’da Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sürpriz sanatçıların konuk olacağı gecede halk oyunları gösterileri sergilenecek.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Başkan Durmuş, Vali Epcim’e davetiye takdim etti. Durmuş, kurtuluş gecesine tüm Bayburt halkını davet ederek etkinliklerin Bayburt halkının birlik, beraberlik ve dayanışmasını göstermesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.

Vali Epcim ise Başkan Durmuş’un düşüncelerini paylaştığına vurgu yaparak ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.