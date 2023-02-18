Kurtuluş Günü programlarının saatleri belli oldu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından yapılan açıklama ile deprem felaketi nedeniyle bazı programlar dışında iptal edildiği duyurulan Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerinin saatleri belli oldu.

6 Şubat 2023 pazartesi günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunumu, Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyareti, kabir ziyaretleri ile şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okunması programlarıyla sınırlandırılan etkinliklerin saatleri şöyle:

21 Şubat 2023 Salı

09.15 Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne şükran ziyareti.

10.00 Atatürk büstüne çelenk sunulması (Saray Bahçesi)

10.30 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin kabrini ziyaret (Ulu Camii Bahçesi)

11.00 Miralay Sabri Beyin kabrini ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

11.30 Şehit Kadınlar İffet Büstü ziyareti (Yukarı Kırzı Köyü)

15.00 Şehitler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlid-i şerif okunması (Ulu Camii - Yakutiye Camii)