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KUDAKA’dan bölge turizmine yatırım desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve konaklama sürelerinin arttırılması amacı doğrultusunda yeni yatırımlara destek vermeye devam ediyor.

BAYBURT 06.09.2021, 17:44
KUDAKA’dan bölge turizmine yatırım desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve konaklama sürelerinin arttırılması amacı doğrultusunda yeni yatırımlara destek vermeye devam ediyor.

2021 Yılı Finansman Desteği Programı kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren Bayburt Otel, Şakiroğlu Apart Otel, Eymen Otel ile sağlık turizmi alanında Buhara Hastanesi tarafından sunulan başarılı projelerin destek sözleşmeleri imzalandı.

Destek almaya hak kazanan 3 konaklama tesisi, bölgedeki konaklama kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması yönünde yatırımlar yapacaktır. Buhara Hastanesi tarafından sunulan ve sağlık turizmi kapsamında makine ekipman yatırımı yapılacak olan proje sayesinde ise bölgenin sağlık alanında bir merkez haline gelmesi, yakın coğrafyada yer alan ülkelerden ve çevre şehirlerden bu alana yönelik ilginin artması hedeflenmektedir.

Sözleşmeleri imzalanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin turist ağırlama kapasitesi ve sunulan hizmet kalitesinde artış sağlanması, kapasite artışları yoluyla toplam 122 kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu projelerin bölgede turizm potansiyelinin açığa çıkması ve hak ettiği değere kavuşmasına katkı sunması beklenmektedir.

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