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Küçük valilerin ilk talimatı Covid-19 tedbirleri oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını temsili olarak oturan üç küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.
BAYBURT 23.04.2021, 14:36
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını temsili olarak oturan üç küçük öğrencinin ilk talimatları korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin artırılması oldu.
Vali Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Bayburt Valiliği makamını, ilköğretim okulu öğrencilerine temsili olarak devretti.
Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’nda bulunduğu ziyarette, Vali Makamına oturan öğrenciler; korona virüs tedbirlerinin artırılmasını isteyerek, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin yanısıra vatandaşların da maske mesafe ve temizlik başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uymalarının çok önemli olduğunu belirttiler.Okullarını, öğretmen ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirten öğrenciler vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bir an önce okulların açılması isteğinde bulundular.