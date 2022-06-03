Köylüler imece usulüyle sulama kanalını kaymakamla birlikte temizlediler

Bayburt’ta üç köyün tarımı için hayati önem taşıyan ve birkaç yıldır kullanılmayan sulama kanalı Kaymakam Mehmet Arsoy’un öncülük ettiği çalışma ile temizlendi.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyünde bulunan ve Bayburt’ta üç köyün tarımı için önemli bir yere sahip olan sulama kanalı Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy’un öncülüğünde vatandaşlarla birlikte temizlendi. Çayırköprü köyü sakinlerinin yanı sıra farklı köylerden gelen vatandaşlar imece usulü çalışmayla, kepçe ve dozerin giremediği sulama kanalında biriken çöpleri, toprakları kazma-kürek yardımıyla el birliği içerisinde temizlediler. 4 saat süren kanal temizleme çalışmasına Çayırköprü, Değirmencik ve Konursu köylerinden 100’ün üzerinde vatandaş katıldı. Yaklaşık 500 metrelik alanda yapılan çalışmaya katılan Kaymakam Arsoy, çalışma hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Arsoy, alanın fiziki yapısı itibariyle sadece insan gücü ile temizlenebildiğini, kendisinin de vatandaşlara öncü olmak adına çalışmalara katıldığını belirtti. Uzun zamandır imece usulü ile çalışmaların Bayburt’ta yapılmadığını dile getiren Arsoy, "Yaklaşık 20 yıldır belki daha fazla zamandır bu şekilde imece usulüyle kanal açma gibi bir çalışmamız yoktu. Buranın fiziki yapısı nedeniyle tek yapılabilecek şey burayı elle açmaktı. Biz de hem Konursu, hem Değirmencik hem de Çayırköprü köylerimizden katılan vatandaşlarımızla el birliğiyle hep birlikte kanalı açıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir süredir kullanılmayan kanalın, yeniden tarıma hizmet edecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Arsoy, imece kültürünün yeniden ortaya çıkmasına vesile olan ve çalışmaya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Çayırköprü köyü muhtarı Halil Zengin ise yıllardır bakımı ve onarımı yapılmayan sulama kanalının temizlenmesine yardım eden vatandaşlara, ayrıca imece usulünün yeniden canlanmasına vesile olan Kaymakam Mehmet Arsoy’a teşekkür ederek, yürütülen temizlik çalışmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çayırköprü köyünde yaşayan Aşık İmdat Sancar, vatandaşlara türküler söyleyerek temizlik çalışmasına renk kattı. Yürütülen kanal temizleme çalışmasına, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, Konursu köyü muhtarı Durkaya Esentürk, Çayırköprü köyü muhtarı Halil Zengin, Değirmencik köyü muhtarı Eşref Başaran ile komşu köylerden gelen 100’ün üzerinde vatandaş katıldı.