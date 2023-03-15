Köy okulunun minikleri Milli Eğitim Müdürüne seslendiler: "Rahmi amca bize sucuk, ekmek gönderir misin?"

Gökçedere Makbule Çalık İlkokulu 2/B sınıfı öğrencileri, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e seslenerek, sucuk ekmek istediler.

Sınıf öğretmeni Seda Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı o görüntüler yüzlerde tebessüm oluştururken, köy okulunun miniklerinin sevimli halleri ise yüzlerce beğeni aldı. Gökçedereli minik çocuklar deprem felaketinden önce soğuk Bayburt günlerinde öğretmenleri gözetiminde ateş başında sucuk pişirerek, derslerden ve ödevlerden arta kalan zamanda keyifli vakit geçirmek istemişlerdi.

Çocukların hayalini gerçekleştirmek isteyen köy okulunun genç öğretmeni Yılmaz, sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Videoda Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’e seslenen ilkokullu minikler, "Rahmi amca biz hep hayal kuruyorduk, bize sucuk ekmek yollayabilirsin misin? Sizden haber bekliyoruz. Rahmi amca bize sucuk ekmek göndersen çok mutlu oluruz, senden haber bekliyoruz, seni çok seviyoruz" dediler.

Yılmaz ise, paylaştığı videosunda deprem felaketi nedeniyle çocuklarla birlikte sucuk pişirerek keyifli vakit geçirme isteğinden vazgeçtiğini ancak çocukların hayalinden vazgeçmediğini söyleyerek, "Çocuklarla deprem olmadan önce aramızda konuşmuştuk, sucuk ekmek yaparız diye. Deprem olunca da bu plandan vazgeçmiştim, yapmayı düşünmüyordum ama çocuklar hala sucuk ekmek istiyorlar. Buradan çocuklar Milli Eğitim Müdürümüze seslenmek istiyorlar" diyerek konuştu.

Videonun devamında ise, çocuklar hep bir ağızdan "Rahmi amca bize sucuk ekmek gönderebilir misiniz" diye seslendiler.