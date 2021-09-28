banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor

Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

Bayburt’un Adabaşı köyünde köy okulunun kütüphanesine bağışlanan kitaplar teslim edilerek öğrencilere de kitap hediye edildi.

BAYBURT 28.09.2021, 08:50
Köy okulunda öğrencilere kitap hediye edildi

Bayburt’un Adabaşı köyünde köy okulunun kütüphanesine bağışlanan kitaplar teslim edilerek öğrencilere de kitap hediye edildi.

Bayburt Ümit Derneği ile Milli Eğitim Müdürlüğü Adabaşı ilk ve Ortaokulu kütüphanesine kitap bağışında bulundu. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu ile dernek başkanı Nesli Kocabey’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kitaplar kütüphanede öğrencilere hediye edildi.

Dağıtımda bir konuşma gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, “Çocuklarımızın okuma ihtiyacını gidermek üzere kitap bağışlayan dernek yöneticilerine, üyelerine çok teşekkür ediyorum. Okullarımızın kütüphaneleri bizler için çok önemli ve ehemmiyetli. Çocuklarımızın kitaba ulaşımını kolaylaştırmak, okuma alışkanlığı geliştirmek için yapılan bu faaliyeti çok önemsiyor ve değerli buluyoruz." dedi.

Nesli Kocabey ise, “Başlangıçta kırtasiye ve okul ihtiyaç gereçleriyle başladık diğer faaliyetlerimize ve yardımlarımızı da devam ettiriyoruz. Köylerdeki ihtiyaç sahiplerimize ulaşmaya başladık. Çok güzel şeyler başaracağız şehrimizde inşallah." diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0