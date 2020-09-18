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Köse, asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
YAKLAŞIK 3 YILDIR VEKÂLETEN BAYBURT GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNİ YÜRÜTEN ADEM KÖSE, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN İMZASIYLA ASALETEN ATANDI
BAYBURT 18.09.2020, 12:44
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Yaklaşık 3 yıldır vekâleten Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten Adem Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla asaleten atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlük ve Müdürlüklere ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı.
Resmi Gazete’de atama kararları arasında Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Adem Köse’nin atandığı yer aldı.
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