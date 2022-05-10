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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
BAYBURT 10.05.2022, 09:21
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Trabzon- Erzurum kara yolu Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Ç., idaresindeki otomobil seyir halindeyken yola köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak 2 takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.