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Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

Bayburt ve Erzincan’da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAYBURT 03.04.2021, 12:50
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Kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar kameraya yansıdı

Bayburt ve Erzincan’da kış uykusundan uyanarak doğaya çıkan ayılar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayburt’un Demirözü ilçesi kırsalında kış uykusundan uyanan iki ayı birlikte yiyecek ararken, geven tarzı kuru yakacak toplamak için dağa çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İki ayının beraber karlı alanda yiyecek aramaları ve yürümeleri kameraya yansıdı.

Erzincan’da da Munzur Dağı yamaçlarında dolaşan ayı, iki vatandaşın ilgi odağı oldu. Ayıyı cep telefonu kamerasıyla çekip konuşan vatandaşların diyaloğu tebessüm ettirdi. Ayıya, “Birader, birader, ayı kardeş, hop” diye seslenen vatandaşlar gülümsetti.
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