Bayburt’ta öğrenci topluluklarının düzenledikleri etkinlikle, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya mama bırakıldı.

Etkinliğe katılanlar Baberti Külliyesinin karla kaplı çeşitli bölgelerine sokak hayvanlarının hayatta kalmalarına yardımcı olmak için yaş ve kuru mama bıraktılar.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Yaratılmışa merhameti olmayanın kimseye merhameti olmaz.” diyerek sokak hayvanları farkındalığına dikkat çekti. Bu türdeki etkinliklerin devamlılığının sağlanması ve yaygınlaştırılması konusunda temennilerde bulundu. Ayrıca üniversitesi genelinde organik atıkların sokak hayvanları için değerlendirilmesi konusunda planlamalar yapıldığını da ifade etti.

Etkinliğe üniversitenin akademik ve idari personelleriyle öğrenciler katıldı.