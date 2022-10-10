Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde 2021 ve 2022 yılı değerlendirildi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, 2021 ve 2022 yılında gerçekleşen müze etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla gazetecilerle bir araya gelerek müze yönetim kurulu üyeleri Serpil Yavuz, İrfan Yavuz, Gözde Yavuz ve Furkan Yavuz, Müzenin Sanat Tarihçisi Aleyna Kurtoğlu ile birlikte basın toplasında açıklamalarda bulundu.

Yavuz, ziyaretçi sayısında yaşanan artıştan bahsederek, Avrupa’dan alınan iki büyük ödülün ziyaretçi sayısına katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Müzenin 10 ayda 35 bin ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Yavuz, müzenin yerel, ulusal ve uluslararası basında 5 binin üzerinde habere konu olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Loru Han’da gazetecileri ağırlayan Yavuz, 2021 yılı mayıs ayında Estonya’da Avrupa Müze Formu tarafından verilen Silletto ödülünü aldıktan sonra müzecilik zirvesine katıldıklarını belirtti.

30 Haziran 2022 tarihinde Avrupa’dan bir ikinci ödül olarak Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülüne layık görüldüklerini ifade eden Kenan Yavuz, Avrupa ve Türkiye’de iki ödüle birden sahip olan ilk ve tek kurum olduklarını hatırlatarak, Kültür Bakanlığının kutlama mesajında ödülün bu yönüne vurgu yapıldığını söyledi.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen Dede Korkut şölenlerinde ‘Yılın Kültür Adamı’ ödülüne layık görülen Yavuz 21 Temmuz’da ödülü alarak, müzeye getirdi.

21 Ağustos’ta gerçekleştirilen Harman Festivali’ne de değinen Yavuz, “Dünyada bir ilk olarak buğday tarlası ortasında konser programı düzenlendi. İstanbul Opera Topluluğu Anadolu türkülerini seslendirdi, devlet sanatçısı Gülsin Onay ise misafirlerimize akıllarda iz bırakan bir konser verdi. Bu programa özellikle Bayburt dışından gelenler daha yoğundu” dedi.

Prag zirvesine 26 Eylül’de katılarak Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülünü aldıklarını söyleyen Yavuz, Europa Nostra’ya sunulan, üzerinde Bayburt’un köylerinin eski ve yeni isimlerinin yazılacağı projenin devam ettiğini, çok kısa bir sürede açılışının gerçekleşeceğini aktardı.

Sanat tarihçisi Aleyna Kurtoğlu öncülüğünde yapılan bir çalışma ile dijitalleşme doğrultusunda ilerlediklerini sözlerine ekleyen Yavuz, barkod uygulamasına geçtiklerini söyledi.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kenan Yavuz’a teşekkür eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş, müzenin Bayburt’a katmış olduğu tüm değerlerden dolayı teşekkür etti. Kenan Yavuz’un bulunduğu tüm görevlerde memleketine duyduğu aidiyet duygusunu ön plana çıkardığını ve bu anlamda Bayburt’a ve Bayburt insanına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Okutmuş, basın camiası olarak bu güzellikleri yansıtmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.