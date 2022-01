Karlı zeminde oynanan ciritte, at üzerinden düşen ciritçinin ayağı kırıldı turnuva yarıda kaldı

Bayburt’ta Çoruh Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulübü arasında karla kaplı sahada oynanan cirit turnuvasında talihsiz olay yaşandı. Turnuvada 3 at kayarak düşerken, bir ciritçinin ise ayağı kırıldı.

Bayburtlular, soğuk havada ve kar üzerinde oynanan cirit müsabakalarına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar turnuvanın yapıldığı cirit sahasına erkenden gelerek, karşılaşmaların başlamasını heyecanla beklediler. Turnuvanın başlamasıyla birlikte heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü Başkanı Vahdettin Topyay, soğuk havaya rağmen ata sporu olan ciridi yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Bu soğuk ve karlı havada ata sporumuzu yaşatmak için buradayız. Bize emanet edilen bu sporu, bizden sonraki nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. Atların hazırlanması, buraya gelmesi en az 3-4 saatlik bir olay. Cirit sporumuzu bu şekilde, bu havaya rağmen devam ettirmeye, yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski ciritçi Hasbi Köprücü uzun yıllar cirit sporuyla ilgilendiğini söyleyerek, genç ciritçilerin turnuvasını izlemek için soğuk havada cirit sahasına geldiğini belirtti.

Bayburt Atlı Spor Kulübü ciritçisi Eren Akburak ise soğuk hava şartlarının cirit oynamaya engel olmadığını vurgulayarak, "Birazdan turnuvaya başlayacağız, soğuk hava bize engel olmuyor, ciridimizi oynuyoruz. İki takıma da başarılar dilerim, inşallah kazasız belasız bir maç oynayacağız" şeklinde konuştu.

Atların sahaya gelmesiyle birlikte başlayan turnuva başladıktan kısa bir süre sonra atların kayması sonucu 2 ciritçi at üzerinden düştü. Sağlık durumları iyi olan ciritçiler turnuvaya kaldıkları yerden devam ettiler. Turnuvanın ortalarına doğru ise Taner Yıldırım isimli ciritçi, elindeki cirit değneğini rakibine fırlatacağı esnada, at karlı zeminde kayarak binicisiyle birlikte düştü. Ayağı atın altında kalan Yıldırım’ı at bir müddet sürükledikten sonra durabildi. Turnuva yarıda kesilerek, olay yerine ambulans ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Yıldırım’ın ayağının kırıldığı belirlenerek tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.