Karlı ve buzlu yolda yürümenin püf noktaları

Uzmanlar, karlı ve buzlu zeminlerde düşmeler sonrası meydana gelen ortopedik yaralanmaları önlemek için ayakkabıdan yürümeye, zeminden yük taşımaya kadar her şeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle buzlu ve karlı zeminlerde yürürken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurları sıralayan uzmanlar, şunları kaydetti:

"Ayakkabı seçimi için öncelikle doğru ekipmanlarla yürümek lazım. Ayakkabılar özellikle geniş tabanlı olmalı, düz ve kaygan olmayan maddelerden yapılmış ayakkabılar daha iyi bir tutunma alanı sağlayacaktır. Ayakkabılar bileğinizi sarmalı, böylelikle ayak bileği burkulmalarından da sakınabilirsiniz. Yürüme şekline de dikkat edilmeli. Ayakların yere sağlam bastığından emin olmak için küçük ve yavaş adımlar atılmalı. Ayaklar dışa doğru çevrilerek penguen tarzı yürüme şekli dengenin daha kolay sağlanmasına yardımcı olacaktır. Basılacak zemin seçimi de her şey kadar önemlidir. Karlı havalarda buz tutabilecek parlak ve kaygan zeminlerden kaçılması gerekir. Karın daha yumuşak olduğu zeminlerde ve çim gibi buzlanmayı azaltan zeminlerde yürümek sizleri düşmelere karşı koruyacaktır. Eğimli yollardan ve merdivenlerden inerken adımlarımızı tek tek ve sağlam basarak kayıp kaymadığını kontrol edin. Mümkünse yanlardaki korkuluklardan destek alın. Kaygan zeminlerde yürürken eller ceplerde olmamalı. Bu hem dengenizi daha kolay sağlamamızı sağlar hem de bir düşme durumunda önlem almanızı kolaylaştırır. Yürürken iki elimizin dolu olmamasına dikkat edin. Mümkünse en az bir elimiz boşta olmalı. Denge kontrolü için ağır cisimleri ve çocukları kucakta taşımamaya özen göstermeliyiz."