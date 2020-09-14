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Karayoluna çıkan inek sürüleri yol güvenliğini tehlikeye düşürüyor

KARAYOLUNA ÇIKAN İNEK SÜRÜLERİ YOL GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

BAYBURT 14.09.2020, 09:55
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Karayoluna çıkan inek sürüleri yol güvenliğini tehlikeye düşürüyor

Bayburt’un Demirözü ilçesinde zaman zaman aniden karayoluna çıkan inek sürüleri yol güvenliğini tehlikeye düşürüyor.

Bayburt - Kelkit karayolu üzerinde bazı kesimlerde karşıdan karşıya sık sık inek sürüsü geçişleri yaşanıyor. Otlama amacıyla bölgeden yolun diğer tarafına çobanlar nezaretinde geçiş yapan sürüler, karayolunda seyir halinde olan sürücüler için de tedirginlik oluşturuyor. Aniden karayoluna çıkan sürüler, yol güvenliği için tehdit oluşturabiliyor. Sürücüler, inek sürülerinin geçiş yaptığı anlarda durarak bir süre bekleme yapmak durumunda kalıyor. Sürücüler, geçişin tamamlanmasının ardından yoluna devam edebiliyor.

Sürücüler, trafik yoğunluğunun arttığı yaz döneminde inek sürülerinin aniden karayoluna çıkmasının kendileri için tehlikeli olabildiğini belirtirken, özellikle havanın karardığı saatlerde bu tür geçişlerin yapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, yaşanabilecek muhtemel kazalara dikkat çekiyor.

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