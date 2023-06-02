Kaleardı 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinden ehram defilesi

“Koridordan Kültürümüze” eTwinning projesi çerçevesinde Bayburt’un eşsiz hazinesi ehramı tanıtan defile tarihi Taşhan’da gerşekleşti.

Kaleardı 75. Yıl İlkokulu tarafından yürütülen ve farklı ülkelerden paydaşlar içeren proje dâhilinde öğrenciler, Bayburt kimliğini ve zanaatını yansıtan ehram giysileri tanıttı.

Kaleardı 75. Yıl İlkokulunun düzenlediği defile; il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla açıldı. Açılış töreninin ardından katılımcılar, önce Bayburt’a ait fotoğrafların derlendiği sergiyi inceledi. Akabinde ehram giysilerin sergilendiği defileyi takip etti.

Defilede Bayburt’un zengin el sanatları geleneğinden esinlenmiş ve velilerin el emeğiyle şekillendirilmiş kıyafetler tanıtıldı. Defile sonrasında Şair Zihni İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterilerini sergiledi.

“Geçmişten Günümüze Ehram Defilesi” yöresel yemeklerin ikram edildiği yemek programıyla sona erdi.