banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Kahrıman genel kurulda yeniden aday

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, 05 Ocak 2021 günü yapılacak olan olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

BAYBURT 09.12.2021, 17:36
Kahrıman genel kurulda yeniden aday

Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman, 05 Ocak 2021 günü yapılacak olan olağan genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

Bayburt Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Burhanettin Kahrıman, 2018 yılında göreve geldiği ve önemli hizmetlerde bulunduğu odanın başkanlık seçimlerinde aday olduğunu belirterek, 3,5 yılda yapmış olduğu hizmetleri anlattı.

Başkan Burhanettin Kahrıman, 130 bin TL borç ve 103 bin TL aidat alacağı ile odayı devraldığını, şu an gelinen noktada borcun sadece 13 bin TL olduğunu, aidat geliri alacağının ise 570 bin TL olduğunu belirtti. Kahrıman, pandemi dolayısıyla çalışmayan şoför esnafından aidat almayı doğru bulmadıklarını, bu yüzden aidat alacaklarının bu kadar biriktiğini kaydetti.

Burhanettin Kahrıman, sektörlere ayırarak, yaptığı icraatlara değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Servisçi esnafına yönelik çalışmalar

"Servisçilere yönelik çalışmalarımıza bakacak olursak, 16+1 araçlarımız midibüs olarak geçiyordu. Yani bunların plaka vergisi de normal araçlarımızın iki katıydı. Biz bunu 16+1 araçlarımızı diğer araçlar ile eşit hale getirdik.

Şehir içi taşıma öğrenci servisleri 2018 yılında 80 lira iken, bugün ilköğretim rehber personel taşımasında sabah-öğle akşam 378 lira. Uzun mesafe öğrenci taşıma sabah-öğle-akşam 210 lira, uzun mesafe sabah-akşam 170 lira, kısa mesafede öğrenci taşıma sabah-öğle-akşam 183 lira, kısa mesafe sabah-akşam 152 lira olarak uygulamaya başladık. Son fiyat artışlarından dolayı zam talebi var, onu da görüşüp karar bağlayacağız.

"Belediyeye ödenen devir işlemleri ücretlerini 5 yıl geriye dönük olmak üzere geri alıyoruz"

Belediyeye devir ücreti adı altında esnafımızdan aldığı bedel vardı. Belediyenin gelir kalemlerini araştırırken böyle bir madde görmedim. Biz bunu mahkemeye taşıdık. Mahkeme lehimize karar verdi. Onun için 120 arkadaşımız son beş yıl içinde belediyeye ödedikleri bedellerini talep etmeye başladılar. Bununla alakalı şuan 18 arkadaşımız ücretlerini geri aldı.

"Servis araç yaşlarını 12’den 15’e çıkardık"

07.02.2021 tarihinden itibaren servis araç yaşlarını 15’e çıkardık. İkinci el araç piyasasının ciddi anlamda yükselmesi ve pandemide 1,5 yıl bu araçların çalışmadığını da göze alarak Bakanlıkla görüşüp, bunu 12 yaştan 15 yaşa çıkardık.

Rehber personeli için ilkokul mezunu olmak yeterli

Rehber personel hostesin lise mezunu istiyorlardı. genelde öğrencilerden bu açık kapatılıyordu. Fakat bu kez öğrenciye sİgorta olmadığı için bu da yasal olmadı. Bunun için biz bu lise mezunu şartını ilkokula indirdik.

Taksici esnafına yönelik çalışmalar

Sadece taksilerde değil tüm ticari araçlarda, araç kullanım yaşını 65’ten 69’a çıkardık.

Taksimetre uygulamasını getirdik

Ben bu göreve geldiğimde, caddede bir olaya şahit oldum. Büyükşehirden gelmiş bir vatandaş bir taksiciye gideceği yeri söyleyip, taksimetre kaç lira yazıyor diye sordu. Taksici esnafımız taksimetre olmadığını söyleyince vatandaş şaşırdı. Taksciler Federasyonuna teşekkür ediyorum, destek verdiler. 2018 yılında yönetimle oturup karar alıp, hemen taksimetre sistemine geçiş yaptık. Bu geçişle birlikte yüzde 20 zam aldık.

2020 yılında taksimetre yüzde 43 yine zam aldık. Taksimetre muayene sürelerini 2 yıldan 3 yıla çıkardık.

Araç plaka devirlerinde yaş sınırı 5’ti, bu süreyi 15’e çıkardık. Araç değişirken ise, 5 yaşı 8 yaşa çıkardık.

Dolmuşçu esnafına yönelik çalışmalar

11.09.2018 tarihinde dolmuş kullanan sürücü arkadaşlarımıza belediye sınırları içerisinde SRC belgesi bulundurma zorunluluğunu kaldırdık.

Dolmuşta kartlı sisteme ilk kez geçildi

Dolmuşlara kart sistemi getirdik. Bu tarihi bir şeydi. Bunun dolmuşcu esnafımıza maliyeti 670 Bin TL oldu. Biz bu kartlı sistemi getirirken hedefimiz havuz içerisinde çalışılmasını sağlamaktı. Medeni şehirlerde olduğu gibi vatandaş kartını okutup yerine oturacak, şoförümüz de aracını kullanmakla görevli olacak, bunu da başardık.

Zamları sadece oda belirliyor

Dolmuş ücretlerine 2020’de zam verdik. 2005’ten yılında bugüne dolmuş zamlarını belediye veriyordu. Bununla alakalı mahkeme sonuçları vardı. Biz de bu konuyu mahkemeye taşıdık. Biz bu zammı verdikten sonra, belediye aynı tarifeyi meclisten çıkadrı. Mahkemeye taşıdık ve mahkeme belediyenin verdiği kararın yürütmesini durdurdu. Şu anda zamları sadece oda belirliyor. Yeni bir zam talebi var, onu da değerlendirip zamlarını vereceğiz.

En uygun ücretler Bayburt’ta

Başkan Kahrıman, açıklamasının ardından gazetecilerin sorduğu sorulara da cevap verdi. Ücretlerin diğer illerle karşılaştırması yönündeki soruya Başkan Kahrıman, dolmuş, taksi ve servis ücretleri anlamında en uygun ücretlerin Bayburt’ta olduğunu söyledi.

Başkan Kahrıman, zamları verirken çift taraflı düşündüklerini, hem vatandaşı hem de şoför esnafını mağdur etmemek anlamında en doğru kararı vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Başkan Kahrıman, 5 Ocak Çarşamba günü Çıraklık Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve 531 üyenin oy kullanacağı olağan genel kurul kongresine tüm üyeleri davet ederek, desteklerini beklediğini sözlerine ekledi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da Başkan Burhanettin Kahrıman’a çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, kendisine kongrede başarılar diledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8