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“Kadrajını Bayburt’a Çevir” temalı fotoğraf yarışması

Bayburt Belediyesi tarafından 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nde düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde kullanılmak için fotoğraf yarışması düzenleniyor.

BAYBURT 13.04.2022, 10:18
“Kadrajını Bayburt’a Çevir” temalı fotoğraf yarışması

Bayburt Belediyesi tarafından 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni’nde düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde kullanılmak için fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Katılımcılar “Kadrajını Bayburt’a Çevir” temalı yarışmaya son yıllarda çektikleri ve daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış şehrin tarihi ve arkeolojik dokusu, doğal güzellikleri, gastronomik unsurları, kültürel zenginlikleri ve günlük sosyal yaşamın izlerini taşıyan her türlü fotoğrafla katılabilecekler.

Yarışmanın şartnamesi ve katılım kuralları ise şöyle:

Amaç: Fotoğraf sanatı yoluyla, Bayburt’un tarihi, kültürel ve doğal turistik değerlerinin fotoğraflanarak, turizm potansiyelinin ortaya çıkması, kente ait güncel görsel belleğin oluşturulması, gelecek kuşaklara bu günlerle ilgili görsel bilgi aktarımı yapmak, fotoğraf sanatına ve sanatçısına destek vermek amaçlanmakta.

Genel katılım koşulları:

1- Katılımcılar yarışmaya Bayburt’un tarihi ve arkeolojik dokusu, doğal güzellikleri, gastronomik unsurları, kültürel zenginlikleri ve günlük sosyal yaşımın izlerini ön plana çıkaracak kendi objektiflerinden her türlü fotoğrafla katılabileceklerdir.

2- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmaya son başvuru tarihi olan 15.06.2022’ye kadar Bayburt sınırları içinde çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.

4- Yarışma seçici kurul üyeleri dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.

5- Yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş, internet ortamında yayınlanmamış ve hiçbir yarışmada ödül almamış fotoğraflar olmalıdır.

6- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasında fotoğrafçının izin aldığı kabul edilir.

7- Yarışmaya katılan fotoğrafların çekildiği yer ve tarihi belirtilmelidir.

8- Katılımcılar arşivlerindeki fotoğrafları dijital olarak Bayburt Belediyesi’nin bbelediye@gmail.com mail adresine veya bizzat Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gelerek ileteceklerdir.

9- Katılımcılar gönderdikleri fotoğraflarla beraber isim, soy isim ve iletişim bilgilerini yazmalıdırlar.

10- Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar, İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.

11- Fotoğrafların bütünlüğünü bozacak üzerine yazılmış herhangi bir isim, yazı ve ibare bulunmamalıdır.

12- İnternet sitelerinde mevcut olan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Uygun görülen fotoğraflar Bayburt Belediyesi tarafından 26. Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenin düzenlenecek olan fotoğraf sergisinde kullanılacaktır.

14- Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğrafların belediye bünyesindeki bağlı kurumların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Bayburt Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

15- Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16- Yarışmaya katılacak fotoğrafların telif hakları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecek olup fotoğrafların her türlü kullanım hakkı Bayburt Belediyesi’ne ait olacaktır.

17- Katılımcılar yarışmaya birden fazla fotoğrafla katılabilirler

18- Yarışmada 1. olan fotoğrafın sahibi 3.000 TL 2. olan fotoğrafın sahibi 2.000 TL ve 3. olan fotoğrafın sahibi 1000. TL mansiyon ise 500 TL ile ödüllendirilecektir.

19- Yarışmaya katılım 15.04.2022- 15.06.2022 tarihleri arasında olacaktır.

20- Yarışmaya herhangi bir şekilde eser gönderen yarışmacılar bu şartnamedeki şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

21- Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

22- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.

23- Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.

24- Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.

25- Fotoğraflar jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte ve dosya boyutu 2 Mb’den az 6 Mb’den büyük olmamalıdır.

26- Başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun olacaktır.

27- Bayburt Belediyesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

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