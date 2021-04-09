Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Soylu ile Bakan Selçuk, şiddet olaylarının önlenmesinde koordinasyon ve hassasiyetin önemine değindi. Ayrıca bakanlıklar arası işbirliği sonucunda uygulamaya konulacak yeni şiddetle mücadele tedbirleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı il düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin sunumların yapılmasıyla sona erdi.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen video konferans toplantısına Vali Cüneyt Epcim başta olmak üzere Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.