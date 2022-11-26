Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kadınlar unutulmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı, kadına şiddete karşı farkındalık yürüyüşü ile başladı. Bayburt Valiliği önünde başlayan yürüyüşe öğretmenler, öğrenciler ve sivil vatandaşlar da katıldı. Cumhuriyet Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Genç Osman Parkı’nda sona erdi.

Genç Osman Parkı’nda devam eden etkinlikte Bayburt’taki farklı kurum ve kuruluşlardaki kadınların hazırladığı el emeği ürünler çadırlarda tanıtıldı. Açılan stantlarda günün anlam ve önemine dair kitaplar ve resimler sergilendi, kütüphane kayıtları yapıldı. Vatandaşlara yönelik sağlık hizmetleri verildikten sonra sağlık, güvenlik ve kadına şiddete yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürleri Cuma Temel ve Ramazan Demir’le birlikte katıldığı programda okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, çeşitli ikramların sunumuyla sona erdi.