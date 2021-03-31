Jandarmadan ’kırmızı çizgi’ videosu

Bayburt’ta “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Jandarma tarafından hazırlanan video klip beğeni topladı.

İçişleri Bakanlığı trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de ’Kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ uygulaması başlattı. Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Bayburt Ortaokulu yaya geçidinde Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından yaya geçidindeki beyaz renkli şerit kırmızıya boyanarak sürücülere ’’Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’’ mesajı verildi.

Konuya ilişkin Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca drone destekli hazırlanan video klip basınla paylaşıldı.