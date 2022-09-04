İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sorunsuz tamamlandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’ ülke genelinde 852 bin 461 öğrencinin katılımıyla 770 yurt içi ve 1 yurt dışı sınav merkezinde 2 bin 926 okul ve 45 bin 479 salonda yapıldı.

Bayburt’ta sınav merkezlerinde sınava giren öğrenciler heyecan yaşarken, öğrencilerini sınava getiren veliler de sınav merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, saat 10.00’da başlayıp 12.00’de tamamlandı.

Öğrenciler sınav merkezi olarak belirlenen Bayburt merkezdeki 4 okul, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerindeki birer okulda sınava girdiler. 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanan bursluluk sınavı Bayburt genelindeki bin 57 öğrencinin katılımıyla sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav sonuçları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney; şube müdürleriyle birlikte Bayburt’ta sınav merkezi olan Bayburt Ortaokulu, Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Milli İrade Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınavlarını tamamlamalarına yardımcı olan öğretmenlere, okul yöneticilerine ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür eden Güney, sınav esnasında bahçede bekleyen ve sınav kurallarına riayet eden ailelere ve diğer vatandaşlara memnuniyetini belirtti. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 23 Eylül’den itibaren http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.