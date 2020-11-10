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İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA ATANAN PROF. DR. TEVHİT AYENGİN DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVİNE BAŞLADI

BAYBURT 10.11.2020, 08:23
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İlahiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayengin atandı

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tevhit Ayengin düzenlenen devir teslim töreni ile görevine başladı.

Bâbertî Külliyesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlık makamında yapılan devir teslim töreninde, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Tevhit Ayengin yeni görevini, aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekan Vekilliğini de yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan teslim aldı.

Gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Tevhit Ayengin’i tebrik eden Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kendisine yeni görevinde muvaffakiyetler diledi.

Dekanlık görevine başlamasından dolayı mutluluğunu dile getiren Prof. Dr. Tevhit Ayengin ise, bu kutlu görev için desteklerini esirgemeyen Rektör Coşkun’a teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını ifade etti.

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