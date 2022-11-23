İl Milli Eğitim Müdürü Güney köy okullarında denetimde bulundu

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in köy okulları ziyareti devam ediyor.

Köy okulları ziyaretlerini sürdüren Güney, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Güney, Şube Müdürü Ramazan Demir’le Gençosman Gençağa İlkokulu, TOBB Örence İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu ile Taht İlkokulunu ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Rahmi Güney, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ziyaret ettiği okullardaki yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek "Şimdiden 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü tebrik ediyorum." dedi.