İl Milli Eğitim Müdürü Güney: “Çocuklarımız daha nezih ortamlarda okusun diye yaz tatili boyunca gereken çalışmaları yaptık”

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Çocuklarımız daha nezih ortamlarda okusun diye yaz tatili boyunca gereken çalışmaları yaptık” dedi.

Güney, 3 aylık bir aradan sonra 2022- 2023 eğitim öğretim döneminin başladığını kaydederek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğrencilerimiz üç aylık bir aradan sonra bugün itibarıyla özlem ve coşku içinde okullarına ve öğretmenlerine kavuştular. Biz de en az onlar kadar heyecanlıyız. Zira ilim yuvalarımızı yeniden çocuklarımızın sesiyle ve neşesiyle buluşturmuş olmanın mutluluğu içindeyiz.

Çocuklarımız daha nezih ortamlarda okusun diye yaz tatili boyunca gereken çalışmaları yaptık. Durmadan ve yorulmadan okullarımızın fiziksel şartlarını iyileştirmeye, gerekli donatım malzemelerini tedarik etmeye çalıştık. Öğretmeninden hizmetlisine, memurundan müdürüne, işçisinden şoförüne tüm ekibimiz mesai kavramı gözetmeden görevini ifa ederken biz de çalışma programımız dâhilinde süreci takip ettik. Bu süreçte desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Okullar başladıktan sonra da aynı şekilde çalışacağımıza ve Bayburt’umuzun eğitim çıtasını daha yukarı çıkarmak için özveriyle mücadele edeceğimize söz veriyorum. Bu konuda tüm mesai arkadaşlarıma inanıyor ve onlara güveniyorum. Eğitim ekip işidir. Bir olmazsak el ele vermezsek zorlanırız. Okul, aile ve öğrenci üçlü sacayağı gibi hareket etmeli ve birbirine yardımcı olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını dilerim.”