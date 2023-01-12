İhracat ve ithalat birim değer endeksleri arttı

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, ithalat birim değer endeksi yüzde 9,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6, yakıtlarda yüzde 36,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3,8 azaldı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,0 ve yakıtlarda yüzde 3,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 9,8 arttı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6 ve yakıtlarda yüzde 40,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,8 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,3 ve yakıtlarda yüzde 15,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ekim ayında 151,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak, 2022 Kasım ayında 145,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Kasım ayında 157,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,8 azalarak, 2022 Kasım ayında 151,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ekim ayında 120,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,1 azalarak, 2022 Kasım ayında 118,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Kasım ayında 115,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,8 artarak, 2022 Kasım ayında 119,4 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı kasım ayında 78,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Kasım ayında 81,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,8 puan azalarak, 2022 yılı Kasım ayında 78,8 oldu.