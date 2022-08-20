İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni Bayburt Valilik binasını ziyaret etti

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Bayburt’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt Valiliği önünde kendisini ilgiyle karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Bakan Soylu, Bayburt’ta olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Daha sonra valilik makamında Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret eden Soylu, Vali Epcim’den kentte gerçekleştirilen çalınmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Bayburt’un hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirten Bakan Soylu Vali Cüneyt Epcim’e hizmetlerinden ötürü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve birçok yatırımın hayata geçmesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun desteğine değinen Vali Epcim yaptığı açıklamada;

“Sizleri Bayburt Valiliğinde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizleri gönülden seven Bayburtlular adına katılımınızdan bizlere desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde başta Cumhurbaşkanımız ve sizlere layık olmak için burada gerekli gayreti gösteriyoruz. Kamu yatırımları başta olmak üzere diğer birçok konuyu sizlerin verdiği destekle takip ediyoruz. Bayburt’umuzda sosyal iktisadı durumun oldukça iyi olduğunu değerlendiriyor, takdiri size bırakıyoruz. Kahramanlar yurdu, Erenler yurdu Dede Korkut diyarı Bayburt’umuza hoş geldiniz bakanım. “ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz yıl hizmete kazandırılan Bayburt Valiliği yeni binasını ziyaret edip bina içerisinde incelemelerde bulundu.

Bayburt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Soylu, Türkiye genelinde yeni konsepte dönüştürülen nüfus müdürlükleri arasına Bayburt’u da eklediklerini belirterek yaptığı açıklamada;

“Şehrimize kazandırılan yeni valilik binamızda 8 kamu kurumu ve bunlara bağlı birimler ile Bayburt Valiliğimiz bünyesindeki 3 şube müdürlüğü Bayburtlu vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet veriyor, yapılan binamızın şehrimize ve Bayburtlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.

Vali Cüneyt Epcim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Bayburt yöresel dokuma kilim ve Bayburt çinisi takdim etti.