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Heybetepe’de köy içi yollar tarihinde ilk kez asfaltla kaplandı
Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Heybetepe Köyü’nde sürdürülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.
BAYBURT 30.06.2022, 14:19
Vali Cüneyt Epcim, Merkez’e bağlı Heybetepe Köyü’nde sürdürülen köy içi asfalt çalışmalarını inceledi.
İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar dahilinde köy içi yollar asfaltla kaplandı. Vali Epcim, çalışmalara ilişkin Heybetepe Köyü Muhtarı Nihat Aydemir ve köy sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu.
Vali Epcim, çalışmaların vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak ekiplere teşekkür etti.
Vali Cüneyt Epcim’e incelemeleri sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.