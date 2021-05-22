‘Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi’ başladı

Bayburt Üniversitesinin ortağı olduğu, ‘Herkes İçin Spor Zirvesi’ ve ‘4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi’ Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Türkiye’nin en önemli ulusal ve uluslararası spor zirvelerinden biri olan ‘Herkes İçin Spor Zirvesi’ ve dördüncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi’nde gerçekleştirilen etkinliklere Bayburt Üniversitesi de önemli destekler veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu çatısı altında düzenlenen ve bu yıl ilki organize edilen Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi; ‘Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam’ temalı açılış oturumu ile başladı. Covid-19 sürecinin ele alındığı açılış programı, bu yıl kuruluşunun 95. yılını kutlayan Gazi Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin iş birliğiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde yapıldı.

Açılış programına; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M.İ. Sefa Kapıcıoğlu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversite rektörleri, spor federasyonu başkanları, spor camiasından önemli isimler, STK yöneticileri ve basın temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız; “Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bayburt Üniversitesi ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ortaklığı ile düzenlenen bu zirve ve kongrenin hayırlı olmasını temenni ediyor; tüm katılımcılara ve paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Programa çevrim içi olarak katılan YÖK Başkan vekili Prof. Dr. M.İ. Sefa Kapıcıoğlu ise; herkes için sporun önemi değinerek Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi’nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Zirvede açıklamalarda bulunan Spor Federasyonu Başkanı, salgın nedeniyle hareketsiz yaşamın büyük tehdit oluşturduğunu belirterek; “2019 yılında Çin’de başlayan COVID-19 salgını, hayatımızı etkisi altına almış durumda. Bundan dolayı, toplumun büyük bir kısmının karşı karşıya kaldığı hareketsizlik, salgından daha büyük bir tehlike oluşturuyor. Herkes için spor kültürünün ne kadar önemli olduğunu, anlatmaya ve paylaşmaya çalıştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde zor bir süreç geçirildiğini aktaran Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ise; “Bu salgın sürecine tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de hazırlıksız yakalandı. Bundan ötürü ilk başta bocalasak da hızlı bir şekilde koordine olarak durumu düzelttik. Salgın belki uzun sürebilir fakat bizler bu yeni döneme göre kendimizi ayarlamalıyız. Salgın hafiflediğinde, her şey normale döndüğünde hızlıca harekete geçmemiz lazım. İnsanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönelteceğiz, gelecek dönemde de bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Kongre ve zirvenin hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılara ve paydaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca, ‘Herkes İçin Spor Zirvesi’ adına Türkiye’de ilk kez verilen ‘Herkes İçin Spor Onur Ödülleri’ de takdim edildi. ‘Herkes İçin Spor Onur Ödülleri’ kapsamında; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalın, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ödüle layık görüldü. Katılımcıların ödülleri ise; Kongre Başkanlığını yürüten Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Kongre Genel Sekreterliğini yürüten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından takdim edildi. Zirvenin açılışın programı ödül töreninin ardından sona erdi.

Zirve, yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlenecek oturumlarla, 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek.