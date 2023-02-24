Hastane sınıfı hazırlıkları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hastanede tedavi gören öğrenciler için açılması planlanan hastane sınıfları çerçevesinde Bayburt’ta çalışmalar başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Devlet Hastanesi yöneticileriyle bir araya gelerek hastanede açılması planlanan hastane sınıfı hakkında görüşmeler gerçekleştirip ihtiyaçlara dair tespitlerde bulundu.

“MEB: İhtiyaç duyulan her hastaneye ‘hastane sınıfı’ kurulacak”

Sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için 81 ilde istenen her noktaya hastane sınıfı kurulacağı açıklandı.

Açıklamada, sağlık problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören zorunlu öğrenim çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için hastane bünyesinde veya evde tedavisi devam eden çocukların ayağına eğitim hizmeti götürdüklerini belirtti.

Sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerle uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini aksamadan sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiği ifade edildi.