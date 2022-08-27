Hastane personeline “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince ilk yardım, psikososyal, yangın ve hafif arama kurtarma eğitimleri vererek, AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılıyor.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, 2022 Afet Tatbikat Yılı olması sebebiyle Bayburt Devlet Hastanesinde eğitim verdi. Hastane personelleri ile yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştiren ekipler, koordine edilen tatbikatta yangın sirenlerinin çalması ile hızla binayı terk eden personellere dışarıda yangın tüplerinin kullanımı, yangın çeşitleri ve söndürme teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Eğitimde ayrıca AFAD Gönüllülük sisteminin tanıtımı, AFAD Gönüllülüğünün ve ortak afet kültürünün yaygınlaştırılması konuları detaylı olarak ele alındı. Eğitimin ardından afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşa ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tanıtımı yapıldı.

AFAD Gönüllülük Sistemi eğitim programının amacından bahseden ekipler, “Amacımız Afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir” diye ifade ettiler.

‘Kimler AFAD gönüllüsü olabilir’

AFAD gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

AFAD gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

AFAD gönüllülük eğitimlerine ve görevlerine katılacak olan AFAD gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Eğitim tatbikatı, AFAD Şube Müdürü Ahmet Sayar tarafından hastane yöneticisi Yavuz Kazık’a afet çantasının taktimi ile sona erdi.