Halk Eğitimi Merkezi depremzedeler için üretiyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yardım çalışmaları devam ederken Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, usta öğreticiler eşliğinde atölyelerde depremzedeler için battaniye ve giyecek dikiyor.

Özverili çalışmalarından ötürü kursiyerlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Haftalık bin adet üretim sağlama kapasitesine sahip olan Halk Eğitimi Merkezimiz, vatandaşların bağışlarını battaniye ve giyecek olarak değerlendiriyor.

Siz de kumaş ve parça bağışlarınızı Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak, yardımlarınızı yapabilirsiniz" diyerek Bayburt halkına çağrıda bulundu.